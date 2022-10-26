أمطار مستمرة بالتزامن مع أداء الطلاب امتحانات الشهر في بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد صباح اليوم أمطار مستمرة مع طقس بارد ملبد بالغيوم بالتزامن مع أداء الطلاب لامتحانات الشهر في مختلف مدارس المحافظة، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 21 درجة مئوية.

وطبقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المنتظر أن تستمر الأمطار على مدار اليوم، كما حرص أولياء الأمور على أن يرتدي أبناؤهم ملابس مناسبة للطقس البارد.

رجال المرور في محيط المدارس

من جانب آخر، انتشر رجال مرور بورسعيد في محيط المدارس والشوارع الرئيسية والمؤدية إلى المدارس خاصة الابتدائي تحت مياه الأمطار، لتأمين دخول الطلاب إلى المدارس وتسير الحركة المرورية في الشوارع.

إعلان حالة الطوارئ

كما أعلنت محافظة بورسعيد حالة الطوارئ تحسبا لأي تطورات مناخية تحدث، حيث انتشرت سيارات الفاكيوم والنافوري لسحب مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف الصحي لمواجه الأمطار الغزيرة.

وأكدت هالة أحمد أبو العز، رئيس حي الضواحي، أنه تم تطهير عدد من بالوعات الأمطار بشوارع ومناطق الحي لتصريف مياه الأمطار.

وناشدت رئيس الحي المواطنين ضرورة الترشيد واستخدام شبكات الصرف الصحي، والتواصل مع شركة المياه لحل الشكاوى.