وزير التنمية المحلية يوجه بسرعة الانتهاء من شفط مياه الأمطار بأحياء المنطقة الشرقية

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بجولة تفقدية، مساء اليوم، في عدد من مناطق محافظة القاهرة لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لأعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع في أحياء المنطقة الشرقية.

وشملت الجولة تفقد منطقة المنصة بطريق الأوتوستراد، وجرى متابعة أعمال سحب تجمعات المياه وكذا منطقة عباس العقاد ومنطقة الكيلو 4.5 وخلف النادي الأهلي بمدينة نصر.

تسيير حركة المرور

ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنة بسرعة الانتهاء من أعمال الشفط لتجمعات المياه لتسيير حركة المرور والمواطنين بصورة طبيعية وبانسياب في جميع مناطق القاهرة، وعدم حدوث أي تكدسات للسيارات.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة والدفع بفرق ومعدات الشفط التابعه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء للتعامل الفوري مع مياه الأمطار وسحبها، وذلك من خلال الفرق المنتشرة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري بمحافظة القاهرة.

وأشار إلى متابعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لتطورات الموقف في جميع المحافظات والتنسيق مع غرف عمليات المحافظات والغرفة المركزية لمجلس الوزراء في حالة الطوارئ لسرعة التعامل مع الموقف .

استمرار عمل المسؤولين في الشوارع

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا، مشيرا إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في جميع أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.

وأكد محافظ القاهرة أنه جرى رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية، مشيرًا لوجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار اليوم لمتابعة حالة الطقس.

وشدد محافظ القاهرة على جميع المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف محافظ القاهرة أنه جرى ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمعات المياه للتعامل الفوري معها.