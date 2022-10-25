محافظة القاهرة: مستعدون لتلافي أي أزمة مرورية بسبب الأمطار

قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة والمتحدث الرسمي، إنه جرت السيطرة على 68 منطقة بها تجمعات لمياه الأمطار، لاسيما في شارع «الميثاق»، التي لم تتمكن شبكة المنطقة من استيعابها، لكن تمت السيطرة عليها فيما بعد.

أوضح أن وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، تابعا مستجدات الوضع في طريق النصر أمام النادي الأهلي، في اتجاه كوبري «4 ونصف».

لا يوجد ازدحام مروري بسبب الأمطار

وأضاف سكرتير عام محافظة القاهرة والمتحدث الرسمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤليتي»، الذي يعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يوجد أي ازدحام مروري في الكثير من المحاور مثل محور صلاح سالم، محور الأوتوستراد، و طريق ناصر، مشيرًا إلى أنه تم رفع جميع التراكمات البسيطة، ومازال العمل مستمرًا لإزالة التراكمات الثقيلة نتيجة سقوط الأمطار بغزارة اليوم.

اتخاذ كل الإجراءات للتعامل مع أزمة سقوط الأمطار

وتابع عوض، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع أزمة سقوط الأمطار صباحا، وفقا للتحذير الموجه من هيئة الأرصاد القوية، بأنه ستبدأ الأمطار بالتساقط من بداية الساعة 11 صباحا، موضحا أنه منذ الساعة التاسعة صباحا كان هناك انتشار كبير للسيارات الشفط، ما يقرب من 117 شفاط، 6 بدالات، و125 معد على مستوى محافظة القاهرة، لتفادي حصول أي أزمة مرورية، أو تعطيل الحياة اليومية للمواطنين.

الأمطار الأيام المقبلة

ذكر سكرتير عام محافظة القاهرة والمتحدث الرسمي، أن الأرصاد الجوية حذرت من سقوط أمطار شديدة خلال فترات المساء، ولذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لأي ضرر.