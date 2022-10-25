سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع بني مزار في المنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز بني مزار شمال المنيا، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأعمال شفط المياه من النفق المؤدي إلى مستشفى الطوارئ بالشيخ فضل ببني صامت، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط الامطار.

سقوط أمطار خفيفة

كما قامت الوحدة المحلية بشفط مياة الأمطار من شوارع حي شرق المدينة، وإصلاح عطل البدالة، وذلك بعد أن شهدت مراكز مغاغة وبني مزار ومطاى أمطار خفيفة، وهبوب رياح متوسطة في بعض المناطق، تزامنا مع موجه الطقس الغير مستقر التي تشهدها معظم أنحاء البلاد.

ومن جانبه شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لحدوث أي تقلبات في الحالة العامة للطقس، وضمن خطة المحافظة للاستعداد لاستقبال موسم الشتاء، موجها بضرورة التأكد من جاهزية المعدات الخاصة بالوحدات المحلية والهيئات العامة، بالإضافة للمرور والمتابعة لمخرات السيول.

غرفة عمليات على مدار 24 ساعة

ووجه المحافظ بفتح غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، على مدار 24 ساعة، لمتابعة الحالة العامة للطقس والتنسيق بين جميع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز، للاستعداد لمواجهة أي طوارئ ناتجة عن التقلبات العامة في حالة الطقس.