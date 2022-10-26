إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة «ربع نقل» على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

أُصيب 15 عاملًا بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم في حادث انقلاب سيارة «ربع نقل»، وقع صباح اليوم الأربعاء على الطريق الصحراوي الغربي عند مركز «الغنايم» بمحافظة أسيوط، وتمّ نقل المصابين إلى مستشفى «الغنايم» المركزي و«أسيوط الجامعي».

بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز «الغنايم».

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وتبين صحة البلاغ وانقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية أرقام «5461-ي ر ج» تابعة لإحدى شركات المقاولات بجانب الطريق بالصحراوي الغربي «أسيوط- القاهرة» دائرة مركز «الغنايم»، ونتج عن الحادث إصابة 15 عاملًا بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم تم نقل 3 منهم إلى مستشفى «الغنايم» المركزي و12 آخرين لمستشفى أسيوط الجامعي.

المعاينة الأولية

وبينت المعاينة الأولية أنَّه أثناء سير السيارة الربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي انفجر أحد إطارات السيارة، ما أحدث خللًا في عجلة القيادة وانقلاب السيارة بجانب الطريق.

جار تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة ورفع آثار الحادث وتسير حركة المرور.