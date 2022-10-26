وصول آلاف السائحين لمطاري الغردقة ومرسى علم اليوم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، نحو 17 ألف سائح من مختلف الجنسيات المقرر وصولهم على متن 113 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول آلاف السائحين

وقال مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، كشف عن وصول 113 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، إذ يستقبل مطار الغردقة نحو 102 رحلة طيران سياحية، ومطار مرسي علم 11 رحلة.

مطار الغردقة يحصد جائزتين

وأضاف المصدر، أن مطار الغردقة حصل هذا العام على جائزتين في إدارة نظم السلامة، الأولى كأفضل مطار في إدارة نظم السلامة لفئة المطارات التي تقوم بتسيير أكثر من 20 ألف رحلة جوية سنويا، والجائزة الثانية هي حصوله على نفس الجائزة على مستوى مطارات إقليم شمال إفريقيا.

من جانبه، أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى تجهيزات واستعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة، لافتا إلى انتعاش حركة السياحة تزامنا مع قرب بدء الموسم السياحي الشتوي وارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة، متوقعًا أن يشهد الموسم الشتوي ارتفاعًا في معدلات نسبة الإشغالات.