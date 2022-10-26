متعة الغطس وتوافد السائحين.. الشتاء في الغردقة «حاجة تانية»

في الأجواء غير المستقرة والتقلبات في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد وسقوط أمطار على بعض محافظات مصر، تختلف الغردقة في أجوائها على الشواطئ، حيث استمتاع السائحين بحالة الطقس وانتعاش الرحلات البحرية، خاصة رحلات الغطس والسنوركل حيث الأجواء الدافئة تحت الماء عكس الأجواء فوقها، ويقول المقيمون في الغردقة والعاملون في السياحة إن «الشتاء هنا يكون بطعم مختلف».

انتعاش رحلات الغطس

يقول أحمد بيجو مدرب غطس في الغردقة، إن الشتاء هنا في الغردقة يختلف تماما عن باقي مدن مصر، حيث تنتعش رحلات البحرية وخاصة الغطس والسنوركل وتلقى إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات والذين يحرصون على قضاء إجازتهم شتاء في الغردقة وذلك هروبا من الأجواء الباردة في أوروبا والتي تصل إلى حد الجليد في بعض المدن الأوروبية.

إقبال السائحين على الغردقة شتاء

وأشار بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إلى أن الغردقة تنتعش شتاء، خاصة مع اقتراب احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة وتلقى إقبالا كبيرا من السائحين.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الغردقة تشهد توافد الآلاف من السائحين الأجانب يوميا عبر عشرات رحلات الطيران قادمة من مطارات أوروبا، ومن المتوقع ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 100% مع منتصف شهر ديسمبر من العام الجاري لقضاء إجازة الكريسماس ورأس السنة وعيد الميلاد المجيد.

سياحة الغوص

وكشف الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، انتعاش حركة سياحة الرحلات البحرية، خصوصا الغطس، وذلك لأن الغردقة تمتلك شواطئ ومواقع غوص فريدة صنفت بالمركز الثاني عالمياً في الغوص، مؤكدا أنها من أهم عوامل الجذب السياحي إلى مدينة الغردقة.