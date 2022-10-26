بالأسماء.. 8 غيابات تضرب الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري

يغيب 8 لاعبين بشكل رسمي عن مواجهة الأهلي والزمالك، في السوبر المصري، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت الإمارات، على ملعب هزاع بن زايد، بحضور 25 ألف مشجع، بواقع 12 ألف ونصف لكل فريق.

ويغيب عن الفارس الأبيض محمود حمدي الونش، الذي تعرض لإصابة قوية بافتتاحية الدوري المصري أمام سموحة، تسببت في ابتعاده عن الأبيض، لمدة تزيد عن 4 أشهر، فيما تأكد غياب السنغالي إبراهيما نداي، الجناح الأيسر، بسبب الإصابة، إذ غاب عن الظهور في مباراتي سموحة وسيراميكا كليوباترا.

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