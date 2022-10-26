رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

بالأسماء.. 8 غيابات تضرب الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري

كتب:

حسن مظهر الدسوقي
09:16 ص | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
تدريبات الأهلي

تدريبات الأهلي

يغيب 8 لاعبين بشكل رسمي عن مواجهة الأهلي والزمالك، في السوبر المصري، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت الإمارات، على ملعب هزاع بن زايد، بحضور 25 ألف مشجع، بواقع 12 ألف ونصف لكل فريق.

ويغيب عن الفارس الأبيض محمود حمدي الونش، الذي تعرض لإصابة قوية بافتتاحية الدوري المصري أمام سموحة، تسببت في ابتعاده عن الأبيض، لمدة تزيد عن 4 أشهر، فيما تأكد غياب السنغالي إبراهيما نداي، الجناح الأيسر، بسبب الإصابة، إذ غاب عن الظهور في مباراتي سموحة وسيراميكا كليوباترا.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اقرأ المزيد:

فرمان من كولر بشأن المستبعدين من مباراة السوبر أمام الزمالك

تفاصيل جلسة فيريرا مع معاونيه في أول تدريبات الزمالك بالإمارات   

الأهلي يعلن إصابة أليو ديانج قبل مواجهة الزمالك في السوبر

الأهلي يكتفي بهدف في شباك أسوان عن طريق معلول

أخبار الزمالك.. جلسة فيريرا مع معاونيه ورسائل تحفيزية للاعبي الفريق
بقلم حسن مظهر الدسوقي