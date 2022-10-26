مصرع شاب صعقا بالكهرباء في الفشن ببني سويف

لقي شاب مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر إصابته بصعق كهربائي من تندة كهربائية خاصة بأحد المحال التجارية في مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف.

بلاغ بمصرع شاب تعرض لصعق كهربائي

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بتعرض شاب في العقد الرابع من العمر لصعق كهربائي من تندة كهربائية خاصة بمحل تجاري بمدينة بشارع سعد زغلول بجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن.

وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل الجثمان إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل جثة الضحية إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، عبد الغفار محمد طه، 34 عامًا، جثة هامدة إلى مستشفى الفشن المركزي، عقب تعرضه إلى صعق كهربائي وتم إيداع جثته داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.

وكانت محافظة بني سويف شهدت مصرع شاب في العقد الرابع من العمر، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، إثر انهيار سقف محل عصائر كائن بمدينة ببا جنوب محافظة بني سويف عليه، وجرى انتشال جثته من أسفل الأنقاض بمعرفة قوات الحماية المدنية، ونقلها إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.