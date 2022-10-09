«تعليم التمريض وعصر التكنولوجيا الحديثة» في مؤتمر علمي بجامعة القاهرة

نظمت كلية التمريض بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عبير سعد زغلول، عميد الكلية، المؤتمر العلمي السنوي السابع عشر بعنوان «تعليم التمريض وعصر التكنولوجيا الحديثة»، بحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ولفيف من الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

نخبة من الخبراء يشاركون في المؤتمر

وأوضح الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنّ المؤتمر شارك فيه نخبة من الخبراء بالمجال الأكاديمي والبحثي، لتبادل الخبرات ونتائج الأبحاث في علوم التمريض الحديثة، مشيرًا إلى أنّ المؤتمر قدّم توصيات مهمة بشأن ضرورة التدريب المستمر على الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال التمريض، خاصة التعليم الافتراضي، وتطوير أساليب البحث العملي، ورفع الوعي لدي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية حول مفهوم التغيرات المناخية، والتأكيد على عدة مفاهيم تتعلق بالسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها لترشيد الاستهلاك وإعادة التدوير، مؤكدًا أنّ التمريض يمثل واحدًا من الركائز الأساسية المهمة لمنظومة الرعاية الصحية والطبية المتكاملة التي تحرص جامعة القاهرة على تحقيقها.

تدريب مستمر على أحدث الوسائل التكنولوجية في مجال التمريض

من جانبها، قالت الدكتورة عبير سعد زغلول، عميد الكلية، إنّ المؤتمر تضمن عدة محاضرات بشأن تأثير التكنولوجيا الحديثة على التغير المناخي والصحة، والسلوكيات التي يجب اتباعها للتقليل من مخاطر التغيرات المناخية، والطرق الحديثة والمبتكرة في التعليم الطبي، مشيرًة إلى أنّ المؤتمر ناقش أهم الإنجازات التي حققتها الكلية والمعهد الفني للتمريض، وإنجازات الأقسام العلمية والمراكز والوحدات الخاصة بالكلية، والمعوقات التي واجهتهم وخطط التحسين.