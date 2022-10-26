السيسي: حققنا أرباح 2 تريليون جنيه من إنشاء المدن الجديدة

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تصريحاته خلال المؤتمر الاقتصادي بخصوص المواقف المالية وطرق إنشاء المدن الجديدة، لافتًا إلى أنه صرح من قبل عن هذه الأرقام التي ذكرها، نافيًا عدم ذكره لهذه الأرقام وحقيقة إنشاء العاصمة الإدارية خارج الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن الدولة حققت أرباح 2 تريليون جنيه حصيلة بيع أراضي المدن الجديدة، مشددًا على أنه يقوم بعمل كيانات اقتصادية في الدولة.

وقال الرئيس السيسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري «أنا لو عملت كده أبقى مش أمين معاكم وقولت الكلام ده مرتين تلاتة وأنا قولت على موضوع العاصمة والعلمين ورأس الحكمة و40 مدينة وبني سويف والمنيا الجديدة والأقصر وأسوان كل ده معمول بفكرة إني بحول الأرض المتر بـ100 جنيه للمتر بألف وأجيب من الفلوس اللي بيبيع بيها ويبقى اللي أنا عملته كله من موازنة البلد».

وكشف السيسي تفاصيل بيع أراضي المدن الجديدة «أنا كسبت 2 تريليون جنيه»، لافتًا إلى أن المدن الجديدة بها 750 مليون متر، ما يساوي 175 ألف فدان، مضيفًا: «لو المتر بـ100 جنيه هحقق 75 مليار ..لو بألف يبقى 750 مليار..10 آلاف جنيه 7.5 تريليون جنيه».

وأكد السيسي أن كل ما تم تنميته هو 40 ألف فدان فقط «كل اللي نميته شغال في 40 ألف فدان من الـ175 ولسه قدامي 135 ولسه قدامي كتير متعملش».

وشدد السيسي على أنه أنشأ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية ومرافق العاصمة من بيع أراضي المدينة «أنا بعت أرض وبنيت أرض وبنيت الحي الحكومي من البيع اللي بعته والمرافق من اللي بعته».

وتابع: «بعمل كيانات اقتصادية في العلمين وبني سويف والأقصر وأسوان والجلالة وشرق بورسعيد والعاصمة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة»، مضيفًا: «ببني كيانات تجيب فلوس بعد ما كانت القاهرة القديمة والجديدة»، لافتًا إلى أن بيع المتر بـ10 آلاف جنيه يحقق 7.5 تريليون جنيه وسيتم تحقيقها خلال الـ10 سنوات.