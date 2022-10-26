التفاصيل الكاملة لمداخلة السيسي مع التليفزيون المصري: مصر وشعبها أمانة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، والتي استمرت قرابة ساعة و17 دقيقة، وتحدث خلالها عما جرى في البلاد خلال الفترة السابقة وعن الوضع الحالي لها وعن عدد من الأمور والإنجازات التي حدثت في عدد من قطاعات الدولة.

كلمة الرئيس في المؤتمر الاقتصادي

في البداية تحدت الرئيس السيسي عن كلمته في المؤتمر الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها كانت من أجل أن يفهم الجميع «الحكاية» وما حدث في مصر، مؤكدًا أن الدولة بحاجة لتضحيات من الشعب، مشيدًا بالحفاظ على الدولة خلال أزمة فيروس كورونا، وعدم انهيارها مشددًا على أن ما حدث في 2011 و2013 «يوقع أي دولة».

وطالب السيسي من المواطنين الحفاظ على بلدهم، معتبرًا أن مصر وشعبها أمانة وضعها الله في عنقه.

المشكلات التي تواجه قطاع التعليم

وتحدث السيسي عن المشكلات التي تواجه قطاع التعليم مع الزيادة السكانية، حيث تحتاج مصر سنويًا إلى 60 ألف فصل جديد، بالإضافة للمشكلات الموجودة بالفعل، حيث تحتاج موازنة التعليم لقرابة 250 مليار جنيه.

واقترح الرئيس السيسي على الشباب أن يذهبوا للمدارس لتقديم الشكر للمدرسين في لفتة إنسانية راقية تقدر العلم والمعلم وتحفظ قيمته وإنسانيته وعلو شأنه في المجتمع «أتمنى الشباب يدخلوا المدارس يشكروا المدرسين على دورهم في لافتة إنسانية».

ترحيب بكل الأفكار التي تفيد البلاد

ورحب الرئيس السيسي بكل الأفكار التي يمكن أن تفيد البلاد، مضيفًا «أنا برحب بالكل، واللي شايف أنه عنده القدرة يتفضل، هساعده وأقوله تعالى خش وخلص الملف ده، وهدعموا ولما يخلصه هسقف له»، مشددًا على أنه «يمكن لو حد يقدر يعمل حل ييجي معايا وأنا هبقى سعيد به، أي حد، وأعينه مسؤول ويتولى وأشوف، وهسقف له وهبقى سعيد بنجاحه».

وتحدث السيسي عن الوضع الراهن للبلاد، مشيرًا إلى أن الوضع لم يتغير في مصر منذ قرابة الـ30 عاما، لافتًا إلى أن الدولة بدأت بإنشاء مشروعات كبرى لتوفير فرص عمل وتشغيل أكبر عدد من المصريين، محذرًا من الظروف الحالية وعدم تحملها لحدوث أي شيء، مشددًا على أن الضحية سيكون المواطن «الغلبان» حال حدوث أي شيء.

3000 شهيد و13 ألف مصاب فداء للوطن

وأحصى الرئيس السيسي عدد الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وعددهم 3000 شهيد، بالإضافة لـ13 ألف مصاب نتيجة مقاومة الإرهاب، مضيفًا «قدمت أكثر من 3000 شهيد و12 أو 13 ألف مصاب، وهذا دوري الذي مكنني منه الله سبحانه وتعالى، أنا كنت رئيس الاستخبارات ومسؤول عن الأمن وكنت أرى ما كان يحدث».

مصر تحتاج لتريليون دولار سنويًا

وكاشف الرئيس السيسي الشعب المصري بالوضع الحالي، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج لتريليون دولار دخلا سنويا، مؤكدًا أن الوصول إلى تريليون دولار يتطلب عملاً شاقا وتنمية البنية التحتية والمشروعات التنموية من طرق ومشروعات إنشائية.

إنجازات عظيمة في إنشاء الطرق والكباري

وتحدث السيسي عن الإنجازات في مجال الطرق، مشيرًا إلى أن الدولة أقامت 17 ألف كم طرقا جديدة، بعدما كان لدينا 10 آلاف كم داخل المدن والقرى، لافتًا إلى أن الطرق الجديدة 5 حارات، مؤكدًا أن القاهرة كانت تستهلك بـ10 مليارات دولار وقود بسبب طرقها وأنه بناء على ذلك أقيمت طرق جديدة لحل هذه الأزمة.

كما تحدث الرئيس السيسي خلال المداخلة عن الكباري، موضحا أنه تم إنشاء 1000 كوبري خلال فترة حكمه، مع بناء محال أسفل الكباري لتوفير فرص عمل للشباب، ولتوفير تأمين لهذه الكباري أيضًا.

مبادرة «حياة كريمة» تستهدف المواطن الغلبان

وأشاد السيسي بمبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف المواطن «الغلبان»، معربًا عن أمله بتقديم المزيد للمواطنين وبناء 3 ملايين شقة سكنية للمحتاجين، مضيفًا «حياة كريمة تكلفتها المالية كبيرة، وقدمت مشروعات صرف صحي ومياه ورفعت كفاءة مدارس ومنازل ومنشآت أخرى، والبرنامج اللي كلفنا 700 مليون بكره يكلف تريليون، والشركات اللى بتورد لنا المستلزمات رفعت الأسعار 30%، وقلت لازم نكمل لأن الدنيا كلها غليت، والمرحلة اتأخرت 6 شهور وهنبدأ المرحلة اللي بعدها على طول».

القضاء على العشوائيات والأمراض السارية

وتحدث السيسي عن الإنجاز التاريخي في ملف القضاء على العشوائيات، مشددًا على أنه أول ملف بدأ العمل به من أجل المواطنين «الغلابة» المقيمين بهذه المناطق ومن أجل زيادة الانتماء الوطني لأبنائهم وأسرهم.

كما أشاد السيسي بالعديد من المبادرات، مثل مبادرة الأمراض السارية وفيروس سي وغيرها من المبادرات.

تكلفة الكهرباء 5 أضعاف ما يدفعه المواطنون

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الشرائح العالية لأسعار الكهرباء تدفع ثمن الكهرباء في الوقت الذي تبلغ تكلفتها الحقيقية خمسة أضعاف ما يدفعونه، مشددًا على ارتفاع أسعار المحروقات والطاقة عالميًا، مضيفًا: «اللي مايعرفش يا ريت مايتكلمش عشان مايظلمش ويبني رأي عام خاطئ يهد البلد وهو مقتنع إنه بيجيب حق الناس».

وتحدث السيسي عن مستشفى 500 500 لعلاج الأورام ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مشيدًا بجهود الدولة المشاركة في إنجاز هذه المشاريع بتكاليف وصلت لمليارات الجنيهات، حيث بلغت تكلفة مدينة زويل 3.5 مليار جنيه تبرع الدكتور زويل بـ500 مليون منها وتوفي قبل استكمال المشروع الذي أكملته الدولة بسبب فكرته.

المدن الجديدة لم تكلف الدولة شيئا

وأشار الرئيس السيسي إلى أن المدن الجديدة لم تكلف الدولة شيئا، وأقيمت خارج موازنة الدولة، مشددًا على أن الدولة حققت أرباحا من خلال هذه المدن بلغت 2.5 تريليون جنيه «2.5 ألف مليار جنيه» وأصبحت هذه الأموال ضمن موازنات الشركات التي أقيمت كشركة العاصمة الإدارية، مشددًا على أنه حريص على بناء كيانات اقتصادية وأنه من المتوقع أن تصل أرباح هذه الشركات 7.5 تريليون جنيه أرباح من بيع أراضي هذه المدن خلال الـ10 سنوات المقبلة.

وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مبادرة «ابدأ» والتي تهدف إلى تشجيع ودعم الصناعة الوطنية والتي تهدف أيضًا لتقليل الاستيراد وتشجيع الصناعات المحلية.