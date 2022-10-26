سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء

استقر سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء، وتعد العملة الكويتية من أبرز العملات التي يهتم المواطنون والمستثمرون بمتابعة سعرها مقابل الجنيه المصري، فهو من أغلى العملات في العالم، وصاحب أعلى سعر صرف بالوقت الحالي.

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنوك المصرية جاء سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول 60.87 جنيه للشراء، و65.65 جنيه للبيع، كما سجلت العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 62.53 جنيه للشراء و63.73 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجل الدينار الكويتي 59.76 جنيه للشراء و63.82 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الكويتية سعر 62.04 جنيه للشراء و63.73 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري المسؤول عن القطاع المصرفي في مصر، أن سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء، هو 63.32 جنيه للشراء و63.58 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما سجلت العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري 61.23 جنيه للشراء و63.68 جنيه للبيع، اليوم حسب آخر تحديث على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك مصر/ سجل الدينار الكويتي 61.26 جنيه للشراء و63.67 جنيه للبيع.