سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 في مصر

العملة الكويتية ممثلة في الدينار الكويتي، أغلى العملات العربية سعرا، وأكثر العملات العربية والأجنبية بحثا بشكل متواصلا ومستمرا، بين المصريين المقيمين في الكويت، أو ذويهم داخل مصر.

سعر الدينار الكويتى اليوم

وتتابع «الوطن» بشكل يومي أسعار العملات، ومنها سعر الدينار الكويتي اليوم، حسب المواقع الرسمية للبنوك، كما يلي.

- سجل في بنك الإسكندرية نحو 59.51 جنيه للشراء و63.58 جنيه للبيع.

- سجل داخل البنك الأهلي المصري 60.91 جنيه للشراء و63.50 جنيه للبيع.

- وفي البنك المركزي المصري عند 63.27 جنيه للشراء و63.63 جنيه للبيع.

- بلغ سعر صرف العملة الكويتية داخل بنك مصر إلى 61.16 جنيه للشراء و63.51 جنيه للبيع.

- بلغ سعر صرف العملة الكويتية داخل بنك أبوظبي الإسلامي 62.47 جنيه للشراء و62.38 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 59.54 جنيه للشراء و63.58 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدينار الكويتي داخل بنك cib عند نحو 61.97 جنيه للشراء و63.57 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر

بلغ سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك قناة السويس نحو 5.33 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع، كما سجل في البنك المركزي المصري نحو 5.34 جنيه للشراء، و5.37 جنيه للبيع، وبنك مصر نحو 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع، وداخل البنك الأهلي المصري نحو 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية نحو 5.33 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع، وسجل مع بداية معاملات بنك قناة السويس نحو 5.24 جنيه للشراء، و5.37 جنيه للبيع.