سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 23-10-2022 في مصر

الدينار الكويتي من أغلى العملات العربية في السعر، وتتابع عائلات كثير من المصريين العاملين في الكويت أسعار الدينار يوميا، لمعرفة سعره وتحديد الوقت الأنسب لبيعه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

من خلال التقرير التالي ترصد «الوطن» أسعار العملات، ومنها سعر الدينار الكويتي، حسب المواقع الرسمية للبنوك، كما يلي.

- وصل سعر الدينار الكويتي في بداية تعاملات بنك مصر إلى 61.04 جنيه للشراء و63.44 جنيه للبيع.

- بلغ سعره داخل البنك الأهلي المصري 60.96 جنيه للشراء و63.50 جنيه للبيع.

- استقر سعره في البنك المركزي المصري عند 63.13 جنيه للشراء و63.56 جنيه للبيع.

- بلغ سعر صرف العملة الكويتية داخل بنك الإسكندرية نحو 59.46 جنيه للشراء و63.50 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي بالمصرف المتحد نحو 59.54 جنيه للشراء و63.50 جنيه للبيع.

- استقر الدينار الكويتي داخل بنك cib عند نحو 61.97 جنيه للشراء و63.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

- سجل سعر الدولار في بداية تعاملات بنك مصر 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدولار مع بداية تعاملات بنك الإسكندرية 19.66 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

- سجل الدولار في معاملات البنك الأهلي 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في المصرف المتحد 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في cib سجل نحو 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدولار مع بداية تعاملات البنك المركزي المصري 19.62 جنيه للشراء و19.72 جنيه للبيع.