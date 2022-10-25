سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، إذ حافظت العملة العربية الأغلى ليس فقط على المستوى العربي وإنما العالمي أيضًا، على نفس قيمة التداول منذ أمس.

وفيما يلي، نرصد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة خلال بداية المعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وكشف الموقع الرسمي للبنك المركزي عن سعر الدينار الكويتي، لتسجل نحو 63.24 للشراء و63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية

واختلف سعر العملة العربية في أكبر بنكين حكوميين في مصر، إذ سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي سعر 61.07 جنيه للشراء، و63.53 جنيه للبيع.

بينما توقف سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر عند نقطة 61.10 جنيه كسعر صرف الشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 63.53 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك الخاصة

وفي بداية المعاملات الصباحية، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك الخاصة التالي:

سجل الدينار الكويتي في المصرف المتحد نحو 59.54 جنيه للشراء، و63.60 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي الكويتي، وصول سعر العملة الكويتية إلى 62.34 جنيه للبيع، و63.60 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 59.51 جنيه للشراء، و63.60 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي في EG bank نحو 61 جنيهًا للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 63.64 جنيه.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل الدينار الأردني نحو 60.55 جنيه للشراء، أما سعر البيع فكان الأعلى ليسجل 66.53 جنيه.

وسجلت العملة العربية في مصرف أبو ظبي الإماراتي، نحو 62.47 جنيه للشراء، و63.52 جنيه للبيع.