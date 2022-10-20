سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

يعد الدينار الكويتي من أكثر العملات العربية ارتفاعا في عمليات البيع والشراء داخل البنوك المصرية والعربية والأجنبية، وسط اهتمام المواطنين بالبحث عن سعره بصورة يومية مع بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، مع بداية تعاملات البنك الأهلي المصري 61.07 جنيه للشراء و63.44 جنيه للبيع.

- بلغت العملة الكويتية داخل بنك مصر 61.05 جنيه للشراء و63.44 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 63.21 جنيه للشراء و63.59 جنيه للبيع.

- سجل سعر صرف العملة الكويتية اليوم داخل بنك الإسكندرية نحو 59.39 جنيه للشراء و63.58 جنيه للبيع اليوم.

- سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد سجل نحو 59.54 جنيه للشراء و63.50 جنيه للبيع.

- وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر الدينار الكويتي 59.51 جنيه للشراء و63.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

- سجل سعر الدولار في بنك مصر 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

- سجل الدولار في البنك الأهلي سعر 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

- بنك الكويت الوطني سجل سعر الدولار فيه 19.61 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في المصرف المتحد 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في cib سجل نحو 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع اليوم الخميس الموافق 20 أكتوبر.