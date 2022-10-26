حبس 3 متهمين قتلوا شابين بالمرج في مشاجرة.. «عاكسوا فتاة»

قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية قتل شابين بالمرج، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأفادت تحقيقات النيابة نشوب مشاجرة بين المتهمين وعددهم 3 أفراد والمجني عليهما بسبب معاكسة إحدى الفتيات، وخلال مشادة كلامية تحولت إلى معركة انتهت بقتل المجني عليهما بالطعنات القاتلة، وتحفظت النيابة العامة على أدوات الجريمة وهي الأسلحة البيضاء، وأرسلتها إلى الأدلة الجنائية لفحصها، وموافاة النيابة بنتائج ما أسفرت عنه أعمال الفحص الفني للأسلحة ورفع البصمات من عليها.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن سبب نشوب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، لقيام المجني عليهما بمعاكسة إحدى الفتيات، فقام المتهمين بمغافلتهما والتعدي عليهما بطعنات متفرقة في الجسم، محدثين إصابتهما باستخدام قطعتي سلاح أبيض «سكين وسنجة»، كانوا بحيازة المتهمين، أدى إلي وفاة المجني عليهما في الحال.

عقوبة القتل العمد

وحول عقوبة القتل العمد، أوضح المحامي محمود عبدالله، في حديثه لـ«الوطن»، تفاصيل العقوبة كما جاءت في قانون العقوبات المصري، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».

تفاصيل البلاغ

وتلقي قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا يفيد بحدوث مشاجرة في دائرة القسم، وعلي الفور، انتقل رجال الأمن لمحل البلاغ للتأكيد من وجود الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين وجود شخصان متوفيان إثر مشاجرة عنيفة.

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم قطعتي سلاح أبيض «سكين وسنجة» المستخدمان في الجريمة، وفتح محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات وانتدبت الطب الشرعي، لتشريح جثماني المتوفين لبيان أسباب وفاتهما رسميًا.