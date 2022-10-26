وزير الإسكان: مد التسجيل الإلكتروني لحاجزي «سكن لكل المصريين 3»

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حتى 6 نوفمبر المقبل، للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، ممن اشتروا كراسات الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز فقط، تلبية لرغبة المواطنين ولإتاحة فرصة أخرى لتمكين هؤلاء المواطنين من الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح.

253.4 ألف مواطن حصلوا على كراسات الشروط

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إعلان طرح وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»، شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث بلغ إجمالي عدد كراسات الشروط التي تم سحبها من مكاتب البريد حتى أمس، حوالي 253.4 ألف كراسة، بواقع 113498 كراسة شروط للوحدات جاهزة التسليم، و139920 كراسة شروط للوحدات تسليم خلال 18 شهرًا، وفقًا لنهاية يوم عمل 25 أكتوبر 2022.

160670 مواطنا سددوا مقدم جدية الحجز

أضافت أن نحو 160670 مواطنا سددوا مقدمات جدية الحجز، حيث دفع 65830 مواطنا مقدم جدية الحجز للوحدات جاهزة التسليم، كما دفع 94840 مواطنا مقدم جدية الحجز للوحدات تسليم خلال 18 شهرًا، وفقًا لنهاية يوم عمل 25 أكتوبر 2022.

وأكدت أن الموقع الإلكتروني للصندوق تمكن من التعامل مع أعداد كبيرة من المواطنين الذين سجلوا خلال فترة الإعلان، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين على الموقع 120 ألف مواطن تقريبا.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن هناك نحو 40 ألف مواطن لم يكملوا عملية التسجيل الإلكتروني، لذا تم منحهم مهلة لمدة 10 أيام لاستكمال أوراقهم ورفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لإتمام عملية التقديم.

وأوضحت أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص الصندوق على تلبية كافة مطالب المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية وتسهيل الإجراءات أمامهم، مع ضرورة العلم أنه لن يتم بيع كراسات الشروط في مكاتب البريد أو إمكانية سداد مقدمات جدية الحجز بعد تاريخ 27 أكتوبر الجاري.

ولفتت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الطرح الجديد يشهد تطبيق حدود الدخل الجديدة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، والتي جاءت لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وأصبح الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6 آلاف جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8 آلاف جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13 ألف جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18 ألف جنيه شهرياً للأسرة.

تجدر الإشارة إلى أنه على المواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع فيسبوك من هنا هنا، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من هنا، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر من هنا، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام من هنا، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق من هنا، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من هنا،.

وأوضحت أنه يمكن التواصل أيضا، من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.