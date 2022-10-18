رئيس «حدائق أكتوبر»: 90 % نسبة إنجاز وحدات «سكن لكل المصريين»

كشف المهندس محمد مصطفي، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، استمرار العمل داخل المدينة على مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، بنسب متقدمة، كي يتم طرحها ضمن إعلانات وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

نسبة إنجاز وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» 90 %

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي الجاري العمل عليها خلال هذه الفترة، تضمن تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وأضاف «مصطفى» أن نسبة إنجاز وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بلغت 90 %، وجار البدء في تنفيذ عدد آخر من الوحدات السكنية، ضمن المبادرة، والتي تستهدف المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

أما عن مشروعات الإسكان المتوسط، أوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه جاري تنفيذ أكثر من 5000 وحدة سكنية، للمواطنين من متوسطي الدخل، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، والتي تتمثل في مشروعات «سكن مصر، ودار مصر، وجنة».

الوحدات كاملة التشطيب

كما أشار «مصطفى» إلى اهتمام المدينة بتنفيذ أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية، ضمن المحاور المختلفة، حيث يتم تنفيذها كي تكون جاهزة لطرحها ضمن الإعلانات الجديدة لوزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتكون وحدات كاملة التشطيب والمرافق، أي جاهزة للسكن الفوري.

ونوه رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إلى تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر، وتسكينها خلال السنوات الماضية، ويجري العمل أيضا على عدد من مشروعات المرافق والطرق داخل المدينة، كي تكون الحياة كاملة داخل المدينة.