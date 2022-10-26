النيابة تحقق في حريق سموحة.. النيران استمرت لمدة 7 ساعات بالمخازن الكهربائية

تباشر نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، التحقيق في اندلاع حريق بمنطقة سموحة في مخازن أدوات كهربائية، والذي تسبب في التهام البضائع بأكملها، ما تبعها طلب سماع أقوال شهود العيان والأخذ بتقرير معمل البحث الجنائي.

ويأتي ذلك بعدما تمكنت قوات الحماية المدنية، فجر اليوم من السيطرة على حريق هائل اندلع بمخازن كهرباء وإضاءة بشارع توت عنخ آمون في منطقة سموحة شرق الإسكندرية، وهو الحريق الذي استمر لأكثر من 7 ساعات منذ غروب أمس وحتى فجر اليوم.

خسائر حريق سموحة في الإسكندرية

وتسبب حريق سموحة في خسائر مادية كبرى تقدر بملايين الجنيهات كونه أحد مخازن الكهرباء الكبرى في الإسكندرية، حيث التهمت النيران محتويات المخازن بأكمله والتي تمثلت في معدات وأدوات كهربائية زادت من شدة الحريق والذي سبب طول مدة الحريق.

إصابات حريق سموحة

فيما لم يسفر ذلك الحريق عن أي حالات وفاة، فقط اقتصرت إصابات حريق سموحة على إصابة 11 شخصًا جميعهم أصيبوا باختناق منهم 5 من أفراد قوات الحماية المدنية بالإضافة إلى 6 أفراد من المواطنين المتواجدين بالقرب من الحريق.

وتم علاج 5 أفراد من الـ11 إصابة لحظيا، فيما نقل 6 أفراد إلى مستشفى الأميري والشرطة حيث يخضعون للعلاج في الوقت الراهن.