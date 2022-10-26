وزير التجارة الإماراتي: الاستثمارات في مصر مفتوحة أمام الجميع دون قيود

قال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، الدكتور ثاني الزيودي، إنّ الشراكة الرباعية بين مصر والأردن والإمارات والبحرين، حدّدت عددا من السلع لاستيرادها من دول العالم، لافتة إلى خطة لإحلال صناعات عربية، حيث جرى تحديد 8 قطاعات رئيسة كمرحلة أولى، بعدها يتم التوسع لضمان وجود السلع بشكل دائم في منطقتنا بسواعد عربية.

مرور 50 عاما على العاقات المصرية الإماراتية

وأضاف الزيودي، خلال كلمته في احتفالية مرور 50 عاما على العاقات المصرية الإماراتية، أنّ الاستثمارات في مصر مفتوحة أمام الجميع وغير مقيّدة، فضلا عن تنوعها الكبير في كثير من القطاعات، ومنها «العقاري، والبنية التحتية، والزراعة، والغذاء، والصناعة، حيث يوجد في مصر أحد أكبر مصانع إنتاج السكر، فضلا عن استثمارات في قطاع الضيافة والسياحة».

وتابع وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، أنّه لا يوجد حدود للاستثمار في مصر، ومستعدون لدراسة الفرص بشكل تفصيلي، وهناك القطاع التقني وقطاع الهيدروجين الأخضر، وقطعنا فيه خطوات كبيرة.