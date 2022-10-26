استخراج 200 بطاقة رقم قومي بالمجان للمسنات وذوي الهمم في قرية «حياة كريمة» بكفر الشيخ

تمكن فرع المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، ومصلحة الأحوال المدنية، من استخراج 200 بطاقة رقم قومي مجانية لسيدات وفتيات وذوي الهمم، بقرية محلة القصب، التابعة لمركز كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وبالتعاون بين المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

استخراج البطاقات لذوي الهمم

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالجهود المبذولة من فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والسجل المدني، ومديرية أمن كفر الشيخ، للانتقال بالسيارة التي خصصتها المحافظة لذلك بواقع سيارتين من أجل الزيارات المنزلية لكبار السن، من السيدات وذوي الهمم، والفتيات غير القادرات بالمنازل بالقرى والمناطق النائية والبعيدة بمراكز المحافظة المختلفة، إضافة لقرى مبادرة «حياة كريمة» بمركز مطوبس، لتصوير السيدات غير القادرات «فتيات وسيدات وكبار السن» لاستخراج بطاقات الرقم القومي لأول مرة أو المنتهية أو المفقودة.

وقال المحافظ، إن المحافظة تدعم هذه المبادرة، وتوفر لهما الإمكانيات اللازمة للانتقال إلى القرى والعزب والنجوع والمناطق النائية البعيدة لتصوير السيدات واستخراج بطاقات الرقم القومي الجديدة لهن نظراً لأهميتها الشديدة في التعاملات الحكومية وصرف المعاش والتعاملات الحياتية المختلفة لإثبات الشخصية.

مشروع «بطاقتك حقوقك»

ومن جانبها، توجهت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، بالشكر لمحافظ كفر الشيخ لدعمه وتيسير الانتقال للسيدات بالقرى بتوفير وتخصيص سيارتين، لتصوير السيدات بالقرى، والانتقال لمنازل الغير قادرات صحيا منهن مجانا، مشيرة إلي أن ذلك يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، ومحافظة كفر الشيخ بإشراف الدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع «بطاقتك حقوقك»، وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة.