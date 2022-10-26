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الأمن الاقتصادي يضبط 8 قضايا تهرب ضريبي في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:36 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
سيارة الشرطة

سيارة الشرطة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (8) قضايا، فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية، فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية .

وفى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ (262) حكم قضائى متنوع، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1441) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال الأمن العام: ضبط (29) قضية ، فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (2) قضية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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