فرص عمل متوفرة في الإسماعيلية.. رواتب تبدأ من 2200 جنيه

أعلنت شركة «توم ام» للصناعات الكهربائية الحديثة والمحولات، عن فرص عمل جديدة في أحد مصانعها بالمنطقة الصناعية في الإسماعيلية للعمال والفنيين من حملة المؤهلات وغيرهم برواتب تبدأ من 2200 جنيه كحد أدنى مع توافر ميزات تتحملها الشركة.

الوظائف المطلوبة

وبحسب بيان للشركة، أعلنت احتياجها لبعض الوظائف شملت الآتي:

50 لحامًا بخبرة عامين أو أكثر، ولا يزيد السن على 35 سنة، ويكون قادرًا على القراءة والكتابة.

50 حجار بخبرة عامين أو أكثر ولا يزيد السن على 35 سنة، ويكون قادرًا على القراءة والكتابة.

70 عامل إنتاج بدون خبرة ويفضل وجود مؤهل.

50 فني كهرباء بخبرة عامين أو أكثر ولا يزيد السن على 35 سنة، ويكون قادرًا على القراءة والكتابة.

50 فني تجميع بخبرة عامين أو أكثر ولا يزيد السن على 35 سنة، ويكون قادرًا على القراءة والكتابة.

كيفية التقدم للوظيفة

وأشار البيان، إلى أن الشركة توفر وسائل مواصلات لجميع الأماكن أو بديل مادي عنها بعدد عمل 8 ساعات يوميًا وراحة يوم في الأسبوع.

وأضاف أن الشركة تحتسب كافة ساعات العمل الإضافية مع صرف مكافآت مادية وعينية في جميع المناسبات الدينية، مطالبة الراغبين في العمل بهذه الوظائف بالتوجه لمقر الشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة المستقبل لإجراء المقابلة الشخصية.