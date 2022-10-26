وظائف جديد تقدمها وزارة الشباب والرياضة.. تعرف على التفاصيل الكاملة

تواصل وزارة الشباب والرياضة، بتوجيهات من الدكتور الوزيرأشرف صبحي، عقد ملتقيات التوظيف للشباب في جميع أنحاء الجمهورية، لتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة لهم بشركات ومؤسسات القطاع الخاص، من خلال مبادرة توظيف مصر والتي تشرف عليها من قبل الوزارة، الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

موعد المقابلات الشخصية

وحدد وزارة الشباب والرياضة اليوم التوظيفي المفتوح لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، بيوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر 2022 من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 مساء.

وتشمل الوظائف وفرص العمل التي توفرها وزارة الشباب والرياضة، في اليوم التوظيفي على التالي:

- منسقة ميدانية، وتتضمن شروط الترشح لهذه الوظيفة :

- أن يكون المتقدم لهذه الوظائف إناث فقط.

-القدرة على العمل الميداني.

- مؤهل متوسط على الأقل.

- القدرة على إقناع الآخرين.

مميزات الوظائف المطروحة لشغلها

ووضعت الشركات بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، أهم المميزات التي تميز بها الوظائف المتاحة ومن بينها:

- مرتبات ثابتة بالإضافة إلى الحوافز.

- تأمينات اجتماعية وتأمين صحي للعاملين.

- إتاحة الفرص للترقي.

- موعد ومكان التنفيذ: فرع فاقوس : بمقر المؤسسة تقاطع شارع التوحيد وشارع 17 من شارع الدروس من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 عصرا ، وللاستفسار على رقم الهاتف التالي: 01024956781 - 01280434414

- إرشادات لتسهيل التقدم للوظائف على النحو التالي:

- للتقديم للحصول على الوظائف ، يجب ملء الاستمارة والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد في اللوكيشن التالي :

https://forms.office.com/r/hD2KVzAAzV

أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://tawzeefmasr.com/.https://adminlive.elwatannews.com/Regi.https://adminlive.elwatannews.com/6356b9005c9a98