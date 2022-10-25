وظائف السكة الحديد 2022.. تعرف على خطوات وشروط التقديم

كشفت الهيئة العامة لسكك حديد مصر عن عدد من الوظائف الشاغرة، وذلك للعمل في قطارات تالجو الإسباني وذلك بالتزامن مع بدء تشغيلها مطلع الشهر المقبل، حيث سيكون خط سيرها من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس، وتقدم تلك القطارات خدمات أوروبية لمرتادي القطارات، حيث يتضمن 3 درجات، هي الدرجة الإسباني «الأولى» والثانية والثالثة المميزة.

وفيما يلي، نعرض وظائف السكة الحديد المتاحة والشروط وكيفية التقديم، وفق ما أعلنت عنه الهيئة والذي جاءت كما يلي:

وظائف السكة الحديد 2022

وكانت السكة الحديد قد أعلنت أنها تطلب الوظائف الآتية لقطارات تالجو الإسبانية:

- مدير تشغيل ويشترط للتقدم لتلك المهنية أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي مناسب، ويمتلك خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

- مشرف أمن غرفة المراقبة ويشترط أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- فرد أمن.

- عمال نظافة، ويشترط أن يكون حاصل على مؤهل متوسط.

شروط التقديم لوظائف السكة الحديد

وتم وضع عدد من الشروط الواجب توافرها للتقديم لتلك الوظائف وهي كالاتي:

- تلك الوظائف متاحة للذكور فقط.

- أن يكون محل سكن المتقدم للوظيفة في محافظتي القاهرة الكبرى أو الإسكندرية.

- ألا يقل عمر المتقدم للعمل عن 21 عام ولا يزيد عن 40 عام.

- أن يكون حاصل على مؤهل مناسب حسب نوع الوظيفة المتقدم لها.

- أن يكون المتقدم قد أنهي الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها نهائي.

خطوات التقديم لوظائف سكك حديد مصر

ويمكن لمن توفر فيهم الشروط التقديم للوظائف من خلال خطوات بسيطة وهي كالآتي:

التوجه للإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة بالمركز الرئيسي بورش سكك حديد مصر – منطقة الفرز الشرابية القاهرة.

سحب استمارة التقديم، واستيفاء البيانات والوظيفة المتقدم لها.

وسيتم اختيار أفضل العناصر المناسبة للعمل.

يشار أن قطارات تالجو الإسباني تعمل على خط القاهرة – الإسكندرية والعكس، وسيبدأ تفعليها بداية من مطلع الشهر الجاري، وستكون أسعار تذاكر الدرجة الأولي مساوية تقريبًا لأسعار تذاكر الاتوبيسات المكيفة، بينما الدرجة الثانية والثالثة ستكون مثل الميكروباص.