وظائف خالية للشباب في قنا.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن وجود وظائف خالية للشباب بشركة «Team 4 Security»، العاملة في مجال تقديم الخدمات الأمنية للمنشآت الصناعية والساحية والمنتجعات السكنية، وذلك في إطار حرص المحافظة على فتح قنوات اتصال بين الشباب الباحثين عن فرص عمل، وبين شركات القطاع الخاص التي تطلب عاملين.

وظائف خالية وتدريب للعاملين

وأشار محافظ قنا إلى أن الشركة توفر التدريب اللازم لشاغلي وظائف خالية من للشباب المقبولين من أبناء محافظة قنا، وذلك من خلال دورات تدريبية تؤهلهم للتعامل مع المواقف التي قد يتعرضون لها أثناء العمل، لافتا إلى أن الشركة تتيح مزايا مختلفة «مرتبات مجزية - العمل 25 يوما و5 أيام أجازة - زيادات سنوية - فرص ترقية للأفراد»، وستوفر فرص العمل بالمؤسسات في محافظات «القاهرة - الجيزة - الإسماعيلية - مدينة السادات بالمنوفية».

الشروط اللازمة للتوظيف

وأضاف محافظ قنا أن الشروط الواجب توافرها في الشباب المتقدمين تتطلب أن يجيد القراءة والكتابة وأن يكون طوله مناسبا وخالي من الإعاقات والأمراض المزمنة والسن من 21 إلى 40 سنة، وعلى من يرغب في التقدم إحضار أصل الموقف من التجنيد وأصل شهادة المؤهل وأصل شهادة الميلاد و6 صور شخصية و2 صورة بطاقة الرقم القومي، وفيش جنائي باسم الشركة وكعب عمل، ويتم تقديم الأوراق إلى إدارة تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة بدءا من الغد، وسيتم تحديد موعد لإجراء المقابلة مع مندوبي الشركة في وقت لاحق.