«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف جديدة بهيئة الشرب والصرف الصحي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لشغل العديد من الوظائف الخالية بالهيئة، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووفقا لما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .

«الوطن» تستعرض تفاصيل هذه الوظائف من شروط وإجراءات وضوابط على النحو التالي :

وظائف قيادية مطلوب شغلها بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الوظائف المطلوبة

- رئيس الادارة المركزية للبحوث والدراسات

-رئيس الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ مشروعات الوجه البحري وتنفيذ مشروعات سيناء ومرسى مطروح

-رئيس الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ مشروعات الوجه القبلي وتنفيذ مشروعات الوادي الجديد

- رئيس الادارة المركزية للتصميمات

-مدير عام البحوث الكيماوية والبيولوجية

-مدير عام البحوث الميكانيكية والكهربائية

-مديرعام تنفيذ مشروعات كفر الشيخ والغربية

-مدير عام تنفيذ مشروعات مدن القناة

- مدير عام تنفيذ مشروعات المنوفية والبحيرة

-مدير عام الحملة الميكانيكية والورش

-مدير عام المساحة والرسم والشئون العقارية

وصف الوظيفة: وهي على النحو التالي كما موضح بالملف المرفق:

المهارات المطلوب توافر في الراغبين للحصول على الوظائف

المهارات الأساسية:كما موضح بالملف المرفق

المهارات الفنية: كما موضح بالملف المرفق

سنوات الخبرة:كما موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:كما موضح بالملف المرفق

المستندات المطلوبة:كما موضح بالملف المرفق

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/10/23

نهاية الإعلان:2022/11/22

العدد المطلوب:11