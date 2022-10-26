الدفع بسيارات مياه متنقلة لمواجهة عطل مفاجئ تسبب في قطع الخدمة عن بنها

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمحطة مياه المرشحة بمدينة بنها؛ لمتابعة أعمال إصلاح العطل المفاجئ لعدد 2 محول كهرباء قدرة 2 ميجا وات، ضمن المحولات القائمة على تشغيل المحطة، الذي أدى إلى انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمدينة.

الدفع بسيارات مياه متنقلة لمستشفيات ومدارس وكليات بنها

وخلال جولة تفقد محافظ القليوبية عملية الإصلاح، وجه بدفع المزيد من سيارات مياه الشرب المتنقلة والتركيز على الأماكن الحيوية كالمستشفيات والكليات والمدارس والشوارع الحيوية؛ لتعويض عملية قطع المياه، مؤكدا أنه تم التنسيق مع شركات الكهرباء لتوريد المحولات اليوم وتركيبها، بالإضافة إلى الدعم بجنيريتور توليد كهرباء للعمل بديلا عن المحولات؛ لحين الانتهاء من تركيبها لتشغيل المياه خلال ساعات.

المحافظ يوجه بالانتهاء من العطل في أسرع وقت

وأكد «الهجان»، أن المهندسين والأطقم الفنية يبذلون جهودًا مضنية للانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة فى أسرع وقت ممكن، وأنه تم تكليف مسئولي إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة بالتواجد على مدار الساعة بمقر غرفة العمليات؛ لمتابعة واستقبال شكاوى المواطنين بشأن أي قصور فى خدمات المياه والصرف الصحي خلال فترة الإصلاح المقررة.

كانت مدينة بنها بمحافظة القليوبية قد شهدت قطع المياه عن عدد من المناطق بالمدينة بشكل مفاجئ، في محطة مياه بنها المرشحة.