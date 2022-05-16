طلاب «هندسة بنها» في زيارة ميدانية لـ«مياه القليوبية»

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تنظيم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية زيارة ميدانية لطلبة كلية الهندسة جامعة بنها، ضمن التعاون المشترك بين الشركة والجامعة لدعم العملية التعليمية لدى طلبة كليات الجامعات المختلفة.

الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه بنها المرشحة 68 ألف متر مكعب من المياه يوميا

وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في تصريحات صحفية، إنه تمت زيارة محطة مياه بنها المرشحة وهي من أكبر محطات تنقية المياه التابعة للشركة وتبلغ طاقتها الإنتاجية 68 ألف متر مكعب من المياه يوميا.

تعريف الطلاب بمراحل تنقية مياه الشرب بداية من دخول المياه من نهر النيل عبر المأخذ ومرورا بمانعات الأعشاب الميكانيكية

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية إلى أنه تم تعريف الطلاب بمراحل تنقية مياه الشرب بداية من دخول المياه من نهر النيل عبر المأخذ ومرورا بمانعات الأعشاب الميكانيكية وخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة، وانتهاء بإضافة الكلور النهائي ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.

توفير كوب ماء نظيف للمواطنين من خلال مجموعة متميزة من المعامل المركزية

وأضاف مجاهد أن الشركة قامت بتعريف الطلاب على الدور الذي تقوم به من أجل توفير كوب ماء نظيف للمواطنين من خلال مجموعة متميزة من المعامل المركزية والعينات التي يتم أخذها بشكل يومي والتحرك الفوري فور وصول أي شكوى من تلوث المياه.

تعريف الطلاب على أهمية الحفاظ على المياه والترشيد واستخدام قطع المياه الموفرة

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية إلى أنه تم تعريف الطلاب على أهمية الحفاظ على المياه والترشيد واستخدام قطع المياه الموفرة بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمساكن الخاصة من أجل تقليل نسبة الفاقد وتوفيره للمناطق الساخنة.