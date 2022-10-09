قطع مياه الشرب عن مدينة بنها الثلاثاء لغسيل الشبكات.. 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية، قطع مياه الشرب عن مدينة بنها مساء يوم الثلاثاء المقبل لمدة 8 ساعات، وذلك لغسيل الشبكات الدوري بمادة الكلور، وحذرت الشركة من استخدام المياه في هذه الفترة، وناشدت المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

موعد قطع مياه الشرب في مدينة بنها

وأوضح بيان شركة مياه القليوبية انقطاع المياه عن مدينه بنها اعتباراً من الساعة التاسعه مساء يوم الثلاثاء المقبل، حتى الساعة الرابعة فجراً.

سبب قطع مياه الشرب بمدينة بنها

وقالت الشركة في بيان لها، إن انقطاع مياه الشرب عن مدينة بنها يرجع إلى إجراء أعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع مياه الشرب عن مدينة بنها، والتي تسمر لمدة 8 ساعات.

في سياق آخر، نظمت شركة مياه والشرب والصرف الصحي بالقليوبية بالتنسيق بين قطاع التشغيل والصيانة وقطاع المعامل والجودة، والإدارة العامة للتدريب مؤخرا دورة تدريبية حول سلامة ومأمونية المياه، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة بالشركة القابضة.

وجاءت الدورة في إطار حرص الشركة على تنمية مهارات العاملين بالشركة، وإكسابهم القدرة على التعامل مع التحديات المائية الراهنة، من خلال منهجية إدارة المخاطر ووضع الاجراءات التصحيحية اللازمة، للحفاظ على استدامة منظومات إمداد المياه على أعلى مستوى.