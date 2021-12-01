«الهجان» يتفقد أعمال إصلاح كسر ماسورتي مياه ومازوت في بنها وشبرا الخيمة

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، موقع كسر خط مياه قطر 10 بوصة بشارع أتريب أمام مبنى مديرية الطرق والكباري، للإشراف على أعمال الإصلاح، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وتغيير خط المياه بالكامل لضمان عدم حدوث كسر بالخط مرة أخرى، مشيرا أن هذا الشارع سيتم البدء في تطويره ورصفه بالكامل خلال أيام، مؤكدا أنه تم تسليم الشارع لإحدى الشركات التي سبتدأ في توسعته ورصفه.

إصلاح كسر خط مازوت بشبرا

كما تابع محافظ القليوبية أيضا جولته بتفقد أعمال إصلاح كسر في خط مازوت تابع لشركة أنابيب البترول، وذلك بحي غرب شبرا الخيمة بحوض العمدة أمام مسجد الشعراوي بميت نما، ووجه بسرعة الانتهاء من عمليه الإصلاح ومراعاة عوامل الأمان أثناء العمل، مؤكدا أنه تم تأمين المنطقة من قبل الحماية المدنية وليس هناك أي مشكلة في الحركة المرورية بالمنطقة.

محافظ القليوبية يتفقد رصف شارع أحمد عرابي بشبرا

كما تففد محافظ القليوبية أعمال رصف شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم تنفيذ طبقة أسفلت رابطة بطول 1 كم متر وبعرض 15 مترا في الاتجاه الأيمن للطريق، كما تابع أعمال تنفيذ الإنترلوك وبلدورة الرصيف الجانبي للطريق.

ووجه المحافظ ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية للرصف، مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال الرصف.

توجيهات برفع الإشغالات فورا

ووجه محافظ القليوبية الأجهزة التنفيذية باستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، والتنسيق مع كافة شركات المرافق لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه أعمال التطوير والتعاون المستمر مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري لإزالتها.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة أعمال إزالة باقي المباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري بالمرحلة الثالثة بحي غرب شبرا الخيمة، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة، حيث تم الانتهاء من صرف التعويضات لأصحاب العقارات، كما وجه بدفع الأعمال وتذليل العقبات وزيادة عدد المعدات وعربات النقل لإزالة مخلفات هدم المباني أولا بأول.