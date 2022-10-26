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الديهي: الناس تحملت الكثير.. وعلى الحكومة عدم تحميلهم أعباء إضافية

كتب:

نرمين عفيفي
01:08 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
الإعلامي نشأت الديهي

الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بإعداد مظلة حماية اجتماعية قوية، لتشمل أكبر قدر من المستحقين، موجها الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي بعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الديهي خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، إلى أن «الرئيس طالب بعدم تحميل المواطن أي أعباء أخرى الفترة المقبلة».

وحذر الإعلامي من أي التفاف حول التوجيه الرئاسي الخاص بعدم تحويل أي مواطن أعباء إضافية الفترة المقبلة، موضحا «أثق تمامًا أن الحكومة تتلقى هذه التوجيهات بمنتهى الدقة، ونحن في ظرف صعبة، والناس تحملت الكثير بشهادة الدولة».

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بقلم نرمين عفيفي