إنشاء ورفع كفاءة 32 وحدة صحية و39 نقطة إسعاف في أسيوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال توزيع التجهيزات والأجهزة الطبية على المستشفيات والوحدات الصحية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أرسلتها وزارة الصحة والسكان لتدعيم واستكمال التجهيزات الطبية بالوحدات الصحية والمستشفيات وتشمل تجهيزات لعدد 15 وحدة من الوحدات الصحية بالإضافة إلي 5 مراكز صحية في 7 إدارات صحية من تجهيزات طبية وغير طبية وأثاث تحت رعاية ودعم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وذلك في إطار دعم القطاع الصحي وضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تستهدف إنشاء وإحلال كلي وتطوير وتجهيز 137 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجاً على مستوى المحافظة وذلك للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

رافقه خلال التفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان والدكتور حسام حلمي ماضي عضو مجلس النواب والدكتور محمد جمال مدير مستشفى الإيمان العام ومحمد بشير رئيس حي غرب ونواب مدير المستشفى ومسئولي الرعاية الأساسية بمديرية الصحة.

أجهزة توليد الكهرباء

وشاهد المحافظ الأجهزة الطبية الخاصة بتوليد الاكسجين وأجهزة وحدات الاسنان وأجهزة الأشعة والتجهيزات الطبية التي سيجري توزيعها على الوحدات الصحية القروية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تتوافق مع مبادرة التأمين الصحي الشامل التي سيتم تطبيقها بقرى ومراكز المحافظة.

رفع كفاءة الوحدات الصحية

وأشاد المحافظ – خلال الجولة التفقدية – بمجهودات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وقيادات الصحة بالمحافظة لحرصهم على استكمال تجهيز الوحدات الصحية التي تم تطويرها وانشائها بقرى ومراكز المحافظة لتلبي احتياجات المواطنين الطبية لافتًا إلى أن المرحلة الأولى لتطوير منشآت الرعاية الأولية المدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بقرى المحافظة تشمل رفع كفاءة 21 وحدة صحية وإنشاء 11 وحدة جديدة و86 وحدة تطوير شامل بالإضافة إلى تطوير وإنشاء 16 وحدة أخرى بمدن المحافظة و39 نقطة إسعاف بينهم 19 نقطة، إنشاء جديد و20 نقطة تطوير.

وأعلن محافظ أسيوط ، دعمه للقطاع الصحي بالمحافظة، وخاصة مشروعات إحلال وتجديد وتطوير 137 وحدة صحية و39 نقطة إسعاف ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ووفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل الذي سيجرى تنفيذه بالمحافظة خلال الفترة القادمة لخدمة أهالي القرى والنهوض بالقطاع الصحي ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم لافتًا إلى دعمه الكامل للمبادرات الرئاسية الخاصة بقطاع الصحة والتي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وتلقي استحسانًا كبيرًا من المواطنين فضلًا عن القوافل العلاجية المتكاملة التي تطلقها الوزارة بالقرى الأكثر احتياجاً المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أحدث المواصفات

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة إن وحدات طب الأسرة الجديدة يجري إنشاؤها وفقاً لأحدث المواصفات الحديثة وجاري تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية فور وصولها من وزارة الصحة لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشاؤها بالقرى والمراكز وذلك للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم مؤكدًا على توزيع الأجهزة والتجهيزات الطبية بالوحدات الصحية التي تم الانتهاء من انشائها وفقًا للاحتياجات والأولويات وتحت إشراف من مديرية الصحة بالمحافظة لضمان التوزيع العادل ضمن خطة التشغيل وفي إطار دعم واهتمام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على الاستمرار في تطوير المنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والتوسع في الإنشاءات الجديدة.