مستشفيات الغربية تستقبل 255 ألف مريض خلال شهر سبتمبر

وجة الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية بتكثيف المرور علي المستشفيات لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتقديم خدمه سريعة وجيده ومجانيه لجميع المرضى .

مستشفيات الغربية تستقبل 254874 مريض

وأوضح وكيل الوزارة أن مستشفيات الغربية استقبلت خلال شهر سبتمبر الماضي عدد «254874» مريض بقسم الاستقبال، وعدد «1582»مريض دخول عنايه خلال الشهر تم تقديم الخدمة المتميزة والمتابعة , وتم استقبال عدد «1062» اقسام النسا والتوليد وعدد «3513» عملية جراحية لمرضي الداخلي «6163» تم استقبالهم في حاله حرجة تحتاج إلى تدخل جراحي فورا .

عمل 15313 جلسة غسيل كلوي

كما تم عمل «15313» جلسة غسيل كلوي وكذا استقبال عدد «149100» مريض في أقسام العيادات الخارجية باختلاف تخصصاتهم ، عدد «26850» جلسات علاج طبيعي واعادة التأهيل للمرضي.

وقد أثنى الدكتور أسامة بلبل على الطواقم الطبية وجميع العاملين بالمستشفيات مقدما لهم جزيل الشكر والتقدير على مجهودهم وتفانيهم فى تقديم الخدمة المتميزة لجميع المرضى.