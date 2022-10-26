«التعليم»: منع نقل أو ندب معلمي التربية الفنية للالتحاق بأي تخصص آخر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة للمديريات التعليمية والإدارات التعليمية والمدارس، بمنع نقل أو ندب معلمي التربية الفنية إلى الالتحاق بالعمل بأي مادة تعليمية أو نشاط أخرى أو أي أعمال إدارية أو كتابية داخل المديريات و الإدارات، أو المدارس وإلزام كل معلم من معلمي التربية الفنية بالعمل بالمرحلة المقيد عليها كمسمى وظيفي «بالمرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية».

إلغاء ندب المنتدبين من معلمي التربية الفنية لسد العجز

كما وجهت وزارة التعليم في خطاب لها، بإلغاء ندب كل من هو منتدب من معلمي التربية الفنية وهو على مسمى وظيفة للمرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوي عند الحاجة الي ذلك لسد العجز الشديد في مرحلة التعليم الأساسي «الابتدائي - الاعدادي»، حيث أن المادة اختيارية في المرحلة الثانوية ومن يخالف هذه التعليمات يتعرض للمسائلة القانونية.

تدريس المنهج الدراسي لمادة التربية الفنية كمادة أساسية

وقالت وزارة التعليم، إن ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالدور الأساسي والفعال للأنشطة التعليمية وتنفيذ يوم النشاط الفني للطلاب داخل المدارس بجانب تدريس المنهج الدراسي لمادة التربية الفنية بالمراحل التعليمية الثلاثة كمادة أساسية بالتعليم الأساسي، من الصف الرابع الابتدائي إلى الثالث الاعدادي، فترة دراسية كاملة 90 دقيقة تدرس لجميع الطلاب.

إضافة إلى تدريس مادة نشاط ضمن عدد من ستة مواد أنشطة ومجالات تمارس كمواد اختيارية للطلاب في المرحلة الثانوية يختارها الطالب و يمارس واحدة منها خلال العام الدراسي بالمرحلة الثانوية، وكذلك بناء على أهمية التربية الفنية كمادة ونشاط بالمراحل التعليمية الثلاث.