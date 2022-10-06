أسعار الدراجات في مصر 2022.. تصل لـ23.7 ألف جنيه

أسعار الدراجات في مصر 2022، تشغل بال الكثيرون خلال تلك الفترة خاصة مع اقتراب مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر خلال الشهر المقبل بمدينة شرم الشيخ، إذ تعتبر الدراجة أفضل المواصلات النظيفة التي يمكن أن تكون بديلة للسيارات التي تسبب التلوث والازدحام المروري.

أسعار الدراجات في مصر 2022

وفيما يلي، ننشر أسعار الدراجات في مصر 2022 سواء الهوائية أو السرعات وفق المواقع التجارية الإلكترونية في مصر:

أسعار الدراجات الهوائية في مصر 2022

وجاءت أسعار الدراجات الهوائية في مصر كالآتي:

دراجة طريق سويفت 1.0 من ترينكس بسعر 23700 جنيه.

دراجة طريق سويفت 2.0 من ترينكس بسعر 22352 جنيها.

دراجة جبلية ام بي فانتوم 26 بوصة بسعر 3950 جنيها.

دراجة جبلية MT16 مقاس 26 من جالاكسي ألوان بسعر 5455 جنيها.

دراجة جبلية من ايتاليانو 29 بوصة بسعر 3950 جنيها.

دراجة أطفال مناسبة لعمر 3 سنوات بسعر 1300 جنيه.

دراجة Trinx M126 PRO Mountain Bicycle - Size 29 بسعر 6790 جنيها.

دراجة هوائية مقاس 20/300 بوصة لعمر 8: 18 عاما بسعر 1700 جنيه.

دراجة للأطفال من سن 8 إلى 14 عاما، مقاس 20، متعددة الألوان بسعر 1750 جنيها.

دراجة أطفال ماي واي مقاس 12 انش بسعر 1350 جنيها.

دراجة برو اتش من ترينكس M136، مقاس 29 بسعر 8 آلاف جنيه.

أسعار الدراجات سرعات في مصر 2022

أما أسعار الدرجات السرعات في مصر فقد جاءت كالآتي:

دراجة 333 من الألومنيوم مقاس 26 بوصة 21 سرعة بسعر 3640 جنيها.

دراجه 26 قابلة للطي 21 سرعة بسعر 4650 جنيها.

دراجة ماونتن بسرعات متعددة مقاس 26 بوصة بسعر 3750 جنيها.

دراجة جبلية OX 21، بعدد 21 سرعة بسعر 4540 جنيها.

دراجة جبلية OX 24، بعدد 24 سرعة بسعر 5078 جنيها.

دراجة Hador Candy Mountain Bike, 21 Speeds بسعر 6484 جنيها.

مارتيلو MG 02 دراجة 26 بوصة 27 سرعة بسعر 23700 جنيه.

دراجة كهربائية من روديكس، 21 سرعة بسعر 18477 جنيه.

دراجة جبلية ستير من هادور، 21 سرعة بسعر 5794 جنيه.