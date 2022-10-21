وزير الرياضة يفتتح بالفيديو كونفرانس ماراثون الدراجات ببورسعيد

افتتح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ماراثون الدراجات الهوائية، بساحة مصر بحي الشرق في بورسعيد، وذلك احتفالا بمرور 50 عاما علي العلاقات المصرية الإماراتية بمشاركة 200 سائق دراجة هوائية.

بدء الماراثون من ساحة مصر

بدأ السباق من ساحة مصر مرورا بشارع 23 يوليو ثم توقف أمام مبنى محافظة بورسعيد ورفع المتسابقين الأعلام المصرية والإماراتية.

صور السائحين

وتزامن سباق الدراجات الهوائية مع نزول السائحين من إحدى السفن بميناء بورسعيد السياحي، والتقاط الصور للمتسابقين.

كما شهد محيط ساحة مصر إجراءات أمنية مشددة لتأمين مرور المتسابقين حيث أغلق رجال مرور بورسعيد الشوارع الجانبية لتأمين سير المتسابقين.

وقال عبد الفتاح حافظ وكيل مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد إن مهرجان الدراجات الهوائية يقام تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ويضم متسابقين من مختلف الأعمار وذلك ضمن الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات بين مصر والإمارات مشيراً إلى أن مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد تحرص على التواجد في كل المناسبات وتأكيد دور الشباب في الارتقاء بالمحافظة وتنمية مواهبهم والاستفادة منها.