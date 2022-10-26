انتشار سيارات «الفاكيوم والنافوري» في شوارع بورسعيد لسحب مياه الأمطار

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، تواجدت في كافة الطرق فور سقوط الأمطار بجميع أحياء المحافظة، وأن الأوضاع تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرًا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة.

خطة للتعامل مع الطوارئ

وأشار «الغضبان»، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كثفت استعداداتها لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وهناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أي طارىء قد ينتج عن سوء الطقس، موضحًا أنه يجري المتابعة اللحظية لحالة طقس بورسعيد، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة.

إزالة آثار الأمطار

وأكد أن المحافظة استعدت بدفع عدد كبير من السيارات الناقلة و«الفاكيوم والنافوري» الخاصة بسحب وشفط مياه الأمطار، والأطقم الفنية، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، لاحتواء المواقف الطارئة خلال موسم الشتاء، والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار، وعمل خطة موسعة للوقوف على مدى كفاءة المعدات المستخدمة في سحب مياه الأمطار والأطقم الفنية العاملة عليها.

وأوضح «الغضبان» أنه جرى توجيه رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، بالتأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي، ومصارف توزيع المياه والتأكد من كفاءة بالوعات الأمطار في الشوارع، خاصة التي تشهد تراكم كميات من المياه لمنع حدوث أي أزمة فور تساقط الأمطار، مؤكدا أهمية التنسيق بين المرور والجهات التنفيذية فيما يخص تطوير عددا من الشوارع الحيوية بالمحافظة بما يمنع التكدس ويساهم فى تيسير الحركة المرورية.

وشدد «الغضبان» على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولًا بأول، من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.