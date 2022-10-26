«زراعة الشرقة»: حصاد 17 ألف فدان من عباد الشمس خلال الصيف

قال المهندس طلعت حسين وكيل مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إن المديرية تسعى نحو زيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل الزراعية التجارية التي تعود بدخل قومي للدولة، لافتا إلى أن عباد الشمس محصول استراتيجي هام لاعتماده ضمن مصادر تصنيع الزيوت، كما أنه يوفر على الدولة استيراد الزيوت من الخارج، لذا تسعى الدولة لزيادة الأفدنة المنزرعة منه.

حصاد 17 ألف فدان من عباد الشمس

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى المساحة المنزرعة من محصول عباد الشمس، التي بلغت 18 ألف فدان، لافتا إلى حصاد 17 ألف فدان، الذي يعد محصولًا صيفيًا إذ بدأت زراعته في أول فصل الصيف وانتهى حصاده في منتصف الخريف، لتستعد الحقول لزراعة المحاصيل الشتوية.

الزيوت بعباد الشمس 35 إلى 50%

وأوضح «طلعت»، أن نبات عباد الشمس يحتوي على نسبة مرتفعة من الزيوت تتراوح ما بين 35 إلى 50 %، ولذا تسعى الدولة لزراعته لأنه يقلل استيراد الزيوت من الخارج، كما وتدخل مخلفاته في صناعة أعلاف الحيوانات إذ تحتوي على ألياف وبروتينات للحيوانات.

عباد الشمس نبات يتحمل التقلبات الجوية

وأوضح أن عباد الشمس نبات يحتمل التقلبات الجوية وعدم استقرار الطقس، فضلا عن زراعته في كل أنواع التربة الزراعية باستثناء التربة مرتفعة الملوحة، كما أن عباد الشمس نوعين، الأول الذي يدخل ضمن المواد الخام لتصنيع الزيوت، والثاني بدخل ضمن التغذية للإنسان ويتم تناوله كمسليات ويتميز بقيمة غذائية مرتفعة ويساهم بدور كبير في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.