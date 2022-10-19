سعر طن الأرز الشعير اليوم.. حقق إنتاجية عالية على مدار موسم الحصاد

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء 8850 جنيهًا، وذلك بعد أن وصل مع بداية موسم الحصاد إلى نحو 11 ألفًا و300 جنيه، ليشهد تراجعًا كبيرًا منذ بداية الحصاد حتى اليوم، ويعد الأرز الشعير من المحاصيل الرئيسية في مصر ويزرع بكثافة في محافظات الوجه البحري؛ لما تجود به التربة لزراعته.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا الزراعية، أن سعر طن الأرز الشعير، سجل 8850 جنيهًا، مشيراً إلى أن المحصول هذا العام حقق إنتاجية عالية على مدار موسم الحصاد، الذي بدأ منذ شهرين تقريبًا على نطاق المحافظة.

سعر الأرز رفيع الحبة اليوم

وأوضح "الرفاعي"، أن المساحة المزروعة من الأرز الشعير في محافظة كفر الشيخ، بلغت 242 ألف فدان أرز الشعير من صنفي "عريض الحبة ورفيع الحبة"، إذ سجل الأرز رفيع الحبة اليوم الأربعاء 8700 جنيه بفارق أقل 150 جنيهًا عن الأرز الشعير عريض الحبة.

الجدير بالذكر أن كفر الشيخ من المحافظات التي تتميز بزراعة محصول الأرز، إذ تنتج نحو ثلث إنتاج الجمهورية من محصول الأرز الشعير.