نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الأرز بعد موسم الحصاد.. ومصر لديها اكتفاء ذاتي

توقع حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، تسجيل إنتاجاً محلياً من الأرز قدره 6 ملايين طن هذا الموسم، نتيجة حصاد مليون ونصف مليون فدان بواقع 4 أطنان أرز شعير لكل فدان وعند التحويل الى أرز أبيض يصل المحصول إلى 4 ملايين طن.

انخفاض أسعار الأرز بعد الحصاد

أضاف أبو صدام، في تصريحات لـ«الوطن» أنه يتوقع انخفاض الأسعار خاصة بعد وجود المحصول الجديد في السوق لزيادة العرض عن الطلب، وقال إن قرار الإبقاء على المساحات المزروعة للعام المقبل دون زيادة قرار صائب لاحتياجنا الشديد للمياه، داعياً إلى زيادة مساحات أخرى في الفيوم والوادي الجديد في الأراضي المنخفضة التي تزرع على المياه الجوفية، والتي يتم استغلالها حاليا في زراعة البرسيم ومزروعات أقل أهمية من الأرز خاصة في ظل الحرب بين أوكرانيا وروسيا فمن الممكن أن يزداد احتياجنا للأرز، وفقًا لتصريحه.

مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز

وعن توقف مصر عن الاستيراد بعد دخول المحصول الجديد، قال نقيب الفلاحين، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز ولكننا لا نصدر إلى الخارج فالمساحات المزروعة نظرا لحاجتنا للمياه تكفي فقط السوق المحلية، وعن حجم المخزون الاستراتيجي من الأرز بعد الحصاد، أشار إلى أن المخزون يكفي لمدة عام كامل، وأن وزارة التموين والتجارة الداخلية وضعت معايير لتوريد طن أرز من كل فدان مزروع أي مليون أو مليون ونصف طن للتوزيع على البطاقات التموينية بأسعار مخفضة.