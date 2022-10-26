إنشاء مدرسة لغات وكوبري بمدينة قلين في كفر الشيخ

تشهد قرية شباس عمير، التابعة لمركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ، الأعمال الإنشائية بمدرسة أحمد راضي حامد الرسمية للغات بقرية شباس عمير، ومشروع إنشاء كوبري محطة قطار نشرت التابع للوحدة المحلية بميت الديبة، بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع المحاسب فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الإنشاءات القائمة بمدرسة أحمد راضي حامد الرسمية للغات بقرية شباس عمير، والتوافق مع البرنامج الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال.

رفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

كما تفقد رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال مشروع إنشاء كوبري محطة قطار نشرت التابع للوحدة المحلية بميت الديبة بقلين، والعمل على تذليل أي تحديات، والمتابعة الميدانية والمتواصلة لإنجاز الإنشاءات القائمة داخل المركز والمدينة والتوافق مع البرنامج الزمني المحدد، إضافة لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسخير كافة الإمكانيات، وتوفير بيئة نظيفة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتواصل مع المواطنين ميدانيًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.