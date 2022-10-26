السجن 3 سنوات لعامل بتهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم «خ.ج» عامل، بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز البلينا بسوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز البلينا، عن قيام المتهم بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.