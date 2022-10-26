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جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي بأسيوط.. تبدأ 3 نوفمبر

كتب:

حسن عبد النعيم
02:15 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
مديرية التربية والتعليم بأسيوط

مديرية التربية والتعليم بأسيوط

أعلن قسم التعليم الثانوي بإدارة أسيوط التعليمية، جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي العام، التي تبدأ يوم الخميس 3 نوفمبر وتستمر حتى الخميس 10 من نفس الشهر خلال أيام الدراسة.

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي، على النحو التالي:

الخميس 3 نوفمبر: امتحان اللغة العربية خلال الحصة الخامسة وامتحان الفلسفة خلال الحصة السادسة.

الإثنين 7 نوفمبر: امتحان اللغة الأجنبية الأولى خلال الحصة الخامسة وامتحان التاريخ خلال الحصة السادسة.

الثلاثاء 8 نوفمبر: امتحان الكيمياء خلال الحصة الخامس وامتحان مادة الجغرافيا خلال الحصة السادسة.

الأربعاء 9 نوفمبر: إجراء امتحان مادة الأحياء في الحصة الرابعة وتخصيص الحصة الخامسة والسادسة لإجراء امتحان الرياضيات.

الخميس 10 نوفمبر: امتحان مادة الفيزياء خلال الحصة الخامسة واللغة الأجنبية الثانية خلال الحصة السادسة.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 

الخميس 3 نوفمبر: اللغة الأجنبية الأولي للشعبة العامة بالحصة الخامسة، والجغرافيا للشعبة الأدبية وتطبيقات الرياضيات للشعبة العلمي وذلك خلال الحصة السادسة. 

الاثنين 7 نوفمبر: أحياء للشعبة العلمي وعلم نفس واجتماع للشعبة الأدبية بالحصة الرابعة، وجبر وتفاضل وحساب مثلثات للشعبة العامة وذلك بالحصة الخامسة والسادسة.

الثلاثاء 8 نوفمبر: اللغة العربية للشعبة العامة وذلك في الحصة الخامسة. 

الأربعاء 9 نوفمبر: امتحان الفيزياء للشعبة العلمي والتاريخ للشعبة الأدبي بالحصة الخامسة، واللغة الأجنبية الثانية للشعبة العامة وذلك خلال الحصة السادسة. 

الخميس 10 نوفمبر: امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمي بالحصة الخامسة وفلسفة ومنطق للشعبة الأدبية بالحصة السادسة.

 

  

 

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