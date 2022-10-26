جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي بأسيوط.. تبدأ 3 نوفمبر

أعلن قسم التعليم الثانوي بإدارة أسيوط التعليمية، جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي العام، التي تبدأ يوم الخميس 3 نوفمبر وتستمر حتى الخميس 10 من نفس الشهر خلال أيام الدراسة.

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي، على النحو التالي:

الخميس 3 نوفمبر: امتحان اللغة العربية خلال الحصة الخامسة وامتحان الفلسفة خلال الحصة السادسة.

الإثنين 7 نوفمبر: امتحان اللغة الأجنبية الأولى خلال الحصة الخامسة وامتحان التاريخ خلال الحصة السادسة.

الثلاثاء 8 نوفمبر: امتحان الكيمياء خلال الحصة الخامس وامتحان مادة الجغرافيا خلال الحصة السادسة.

الأربعاء 9 نوفمبر: إجراء امتحان مادة الأحياء في الحصة الرابعة وتخصيص الحصة الخامسة والسادسة لإجراء امتحان الرياضيات.

الخميس 10 نوفمبر: امتحان مادة الفيزياء خلال الحصة الخامسة واللغة الأجنبية الثانية خلال الحصة السادسة.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

الخميس 3 نوفمبر: اللغة الأجنبية الأولي للشعبة العامة بالحصة الخامسة، والجغرافيا للشعبة الأدبية وتطبيقات الرياضيات للشعبة العلمي وذلك خلال الحصة السادسة.

الاثنين 7 نوفمبر: أحياء للشعبة العلمي وعلم نفس واجتماع للشعبة الأدبية بالحصة الرابعة، وجبر وتفاضل وحساب مثلثات للشعبة العامة وذلك بالحصة الخامسة والسادسة.

الثلاثاء 8 نوفمبر: اللغة العربية للشعبة العامة وذلك في الحصة الخامسة.

الأربعاء 9 نوفمبر: امتحان الفيزياء للشعبة العلمي والتاريخ للشعبة الأدبي بالحصة الخامسة، واللغة الأجنبية الثانية للشعبة العامة وذلك خلال الحصة السادسة.

الخميس 10 نوفمبر: امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمي بالحصة الخامسة وفلسفة ومنطق للشعبة الأدبية بالحصة السادسة.