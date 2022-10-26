«البحوث الزراعية»: الحرير الطبيعي ثورة صناعية في مصر

قال الدكتور أسامة محمد غازي، رئيس قسم بحوث الحرير بمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، إن صناعة الحرير الطبيعي تمثل ثورة زراعية وصناعية في مصر، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء صدق على توطينها ووجه بجلب 10 خطوط أوتوماتيكية لحل الحرير، بهدف تيسير خطوط إنتاجه.

معوقات صناعة الحرير في مصر

وأضاف «غازي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» المذاع عبر فضائية «TEN» مع الإعلاميتين سلمى عادل وياسمين سيف، أن هناك بعض المعوقات البسيطة لصناعة الحرير الطبيعي، متمثلة في توزيع أصحاب المشاتل لأصناف غير دودة الحرير ولن تتشابه معها.

وأوضح أن دودة الحرير تأكل العائل الواحد فقط، كما أنها لا تتكاثر جنسيًا أو بالبذرة، مشيرًا إلى أن أصحاب المشاتل يغشون المستثمر عن طريق زراعة البذرة الهندي، وبالتالي تختلف جودة الورقة نفسها عن الأم.

وأشار رئيس قسم بحوث الحرير بمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، إلى تأسيس بعض المستثمرين شركات لزراعة الحرير بمصر في الوقت الجاري، متابعًا بأن هناك شركة تزرع نحو 50 فدان حرير في المنيا، أما الوادي الجديد وصلت زراعة الحرير بها إلى 200 فدان، علاوة على الإسماعيلية وبني سويف.

صناعة الحرير عملية مربحة

وأكد كثرة المكاسب التي تعود من صناعة الحرير، مشيرًا إلى أن الحرير كان جزءا من الدخل القومي للصين في السابق، حيث أن إنتاجها الآن لا يكفي استهلاكها، متابعًا بأن سعر كيلو الحرير مستورد ارتفع من 130 جنيها إلى 3000 و3500 جنيه، لذلك هو عملية مربحة للغاية.