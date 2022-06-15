«الزراعة» تتابع العمل بمحطة الحرير الطبيعي والنحل بالقناطر الخيرية

زار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، محطة الحرير الطبيعي والنحل بالقناطر الخيرية، التي تقع على مساحة فدان، وبها غرف لحل شرانق الحرير ومعامل تربية ديدان الحرير، ويضم المبنى منحل لخلايا نحل العسل.

محطة الساحل.. 5 أفدنة لزراعة أشجار التوت

وشملت الجولة أيضا زيارة محطة الساحل، التي تبلغ مساحتها 5 أفدنة، لزراعة جميع أشجار التوت اللازمة لصناعة الحرير.

توطين إنتاج صناعة الحرير الطبيعي في مصر

وأكد «صالح» أن الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة لرفع كفاءة المعامل وتعظيم العائد الاقتصادي منها بما يخدم توطين إنتاج صناعة الحرير الطبيعي في مصر.