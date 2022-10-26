لاعبو كمال الأجسام للقوات المسلحة يحصدون المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية

في إطار الرعاية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لأبنائها من الأبطال الرياضيين، وتوفير كافة الإمكانيات الفنية والإدارية التي تؤهلهم لرفع علم مصر عالياً خفاقاً، نجح لاعبوا فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة المشاركين ضمن بعثة المنتخب القومي في البطولة الأفريقية التي أقيمت فعالياتها بدولة الجزائر الشقيقة في حصد المراكز الأولى بعد منافسة قوية بين الدول المشاركة بالبطولة.

ونجح الملازم أول محمـد محمـد صالح في الحصول على الميدالية الذهبية وزن 80 كجم، كما نجح الرائد محمـد صبري في الحصول على الميدالية فضية وزن 75 كجم، فيما نجح النقيب محمود إبراهيم مختار في الحصول على برونزية الوزن الثقيل فوق 100 كجم.

ونتيجة لما حققه عناصر المنتخب فقد تحصلت مصر على المركز الثاني بعد دولة الجزائر المنظمة للبطولة، والتي شاركت بعدد يزيد عن 60 لاعبا في مختلف الفئات، فيما تحصلت تونس على المركز الثالث.

يأتي هذا الإنجاز نتيجة لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير المناخ الملائم لإعداد كوادر رياضية يتم تأهيلها، وفقاً لأسس علمية مدروسة ومناهج تدريبية متطورة بمختلف الألعاب الرياضية لرفع العلم المصري على منصات التتويج بكافة المحافل التي تشارك بها.