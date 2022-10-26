«التنمية المحلية»: المراكز التكنولوجية تقدم 180 خدمة للمواطنين

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المراكز التكنولوجية تقدم 180 خدمة للمواطنين بهدف التيسير والتسهيل عليهم، في إطار التحول الرقمي، مشيرًا إلى أهمية تلك المراكز في فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، حيث أن ذلك يمثل أحد أنواع الحوكمات، لزيادة الشفافية في التعامل.

اللواء هشام أمنة يولي اهتمامًا كبيرًا بالتنمية البشرية

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» المذاع عبر فضائية «TEN» مع الإعلاميتين سلمى عادل وياسمين سيف، أن وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة يولي اهتمامًا كبيرًا بالتنمية البشرية، لذلك وجه بتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية وبناء قدراتهم في مختلف المجالات بكل المحافظات.

وتابع، أن الهدف الرئيسي من المراكز التكنولوجية هو تحسين وتطوير الخدمات التي تُقدم للمواطنين في المحافظات، لافتًا إلى أنه تم إجراء 7 دورات تدريبية في العام المالي الحالي، ويستفيد منها حوالي 210 من المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية، مضيفًا أن الخطة التدريبية تتضمن ورش عمل لتلك المراكز، وتستهدف 84 متدرب، تحت إشراف إدارة الاتحاد الوطني بوزارتي التنمية المحلية والتخطيط.

محتوى الدورات التدريبية للمراكز التكنولوجية

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن تلك الدورات التدريبية تركز على العديد من المجالات، منها القوانين الخاصة بخدمات المراكز التكنولوجية، وكيفية التواصل بلغة الإشارة بين المواطنين ومقدمي الخدمة، علاوة على إدارة التعامل مع الجمهور، وذلك بهدف تحويلها إلى منصة تفاعلية تخدم المواطن وتساعد على اتخاذ القرارات على مستوى المحافظات.